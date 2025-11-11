Village de Noël: Les Bulles Heureuses Valence
Village de Noël: Les Bulles Heureuses Valence lundi 22 décembre 2025.
Village de Noël: Les Bulles Heureuses
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Dans un tourbillon de joie des échassières féeriques font danser leurs bulles au son de la musique !
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
In a whirlwind of joy, magical stilt-walkers dance their bubbles to the sound of music!
German :
In einem Wirbelsturm der Freude lassen märchenhafte Stelzenläuferinnen ihre Seifenblasen zur Musik tanzen!
Italiano :
In un turbinio di gioia, magici trampolieri fanno danzare le loro bolle a ritmo di musica!
Espanol :
En un torbellino de alegría, los zancudos mágicos hacen bailar sus burbujas al ritmo de la música
