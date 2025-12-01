Village de Noël: Les mascottes du VDHB et du VRDR Valence

Village de Noël: Les mascottes du VDHB et du VRDR

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Les mascottes sportives du VRDR et VDHB débarquent avec des cadeaux à gagner !

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

VRDR and VDHB sports mascots arrive with prizes to be won!

German :

Die sportlichen Maskottchen des VRDR und VDHB kommen an Land und es gibt Geschenke zu gewinnen!

Italiano :

Le mascotte sportive di VRDR e VDHB sono arrivate con dei premi in palio!

Espanol :

Las mascotas deportivas de VRDR y VDHB han llegado con premios para ganar

