Village de Noël: Les mascottes du VDHB et du VRDR Valence
Village de Noël: Les mascottes du VDHB et du VRDR Valence mercredi 10 décembre 2025.
Village de Noël: Les mascottes du VDHB et du VRDR
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Les mascottes sportives du VRDR et VDHB débarquent avec des cadeaux à gagner !
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
VRDR and VDHB sports mascots arrive with prizes to be won!
German :
Die sportlichen Maskottchen des VRDR und VDHB kommen an Land und es gibt Geschenke zu gewinnen!
Italiano :
Le mascotte sportive di VRDR e VDHB sono arrivate con dei premi in palio!
Espanol :
Las mascotas deportivas de VRDR y VDHB han llegado con premios para ganar
