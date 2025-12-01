Village de Noël: Les mercredis mascottes Le Grinch & Stitch Valence

Village de Noël: Les mercredis mascottes Le Grinch & Stitch

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Le Grinch s’invite sur le village de Noël… Heureusement Stitch ramènera sa bonne humeur ! Que se passera t’il s’il croise le père Noël ?!

Boulevard Bancel et Boulevard d'Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Grinch invites himself to the Christmas village? Fortunately, Stitch will bring his good humor! But what happens if he crosses paths with Santa Claus?

German :

Der Grinch lädt sich ins Weihnachtsdorf ein? Zum Glück bringt Stitch seine gute Laune mit! Was passiert, wenn er dem Weihnachtsmann begegnet?

Italiano :

Il Grinch si autoinvita nel villaggio di Natale? Per fortuna Stitch porta il suo buon umore! Ma cosa succede se si incrocia con Babbo Natale?

Espanol :

¿El Grinch se invita a sí mismo a la aldea de Navidad? Por suerte, Stitch trae su buen humor Pero, ¿qué pasará si se cruza con Papá Noel?

