Village de Noël: Les mercredis mascottes Mickey & Minnie Valence

Village de Noël: Les mercredis mascottes Mickey & Minnie
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Mickey et Minnie illuminent le Village de Noël câlins, photos et sourires enchantés !
Proposé par l’association Les étoiles du bonheur
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Mickey and Minnie light up the Christmas Village: hugs, photos and enchanted smiles!
Presented by the association Les étoiles du bonheur
German :
Mickey und Minnie erleuchten das Weihnachtsdorf: Umarmungen, Fotos und ein verzaubertes Lächeln!
Angeboten von der Organisation Les étoiles du bonheur
Italiano :
Topolino e Minnie illuminano il Villaggio di Natale: abbracci, foto e sorrisi di gioia!
Presentato dall’associazione Les étoiles du bonheur
Espanol :
Mickey y Minnie iluminan la Aldea de Navidad: ¡abrazos, fotos y sonrisas encantadas!
Presentado por la asociación Les étoiles du bonheur
