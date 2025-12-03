Village de Noël: Les mercredis mascottes Mickey & Minnie Valence

Village de Noël: Les mercredis mascottes Mickey & Minnie

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-12-03

15:00:00 - 17:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Mickey et Minnie illuminent le Village de Noël câlins, photos et sourires enchantés !

Proposé par l’association Les étoiles du bonheur

.

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Mickey and Minnie light up the Christmas Village: hugs, photos and enchanted smiles!

Presented by the association Les étoiles du bonheur

German :

Mickey und Minnie erleuchten das Weihnachtsdorf: Umarmungen, Fotos und ein verzaubertes Lächeln!

Angeboten von der Organisation Les étoiles du bonheur

Italiano :

Topolino e Minnie illuminano il Villaggio di Natale: abbracci, foto e sorrisi di gioia!

Presentato dall’associazione Les étoiles du bonheur

Espanol :

Mickey y Minnie iluminan la Aldea de Navidad: ¡abrazos, fotos y sonrisas encantadas!

Presentado por la asociación Les étoiles du bonheur

