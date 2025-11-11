Village de Noël: Les mercredis mascottes Surprise ! Valence
Village de Noël: Les mercredis mascottes Surprise !
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Des mascottes pleines de malice vous réservent un moment magique et imprévisible !
Proposé par l’association Les étoiles du bonheur
.
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Mascots full of mischief reserve you a magical and unpredictable moment!
Presented by the association Les étoiles du bonheur
German :
Maskottchen voller Schalk halten einen magischen und unvorhersehbaren Moment für Sie bereit!
Angeboten von der Vereinigung Les étoiles du bonheur
Italiano :
Mascotte piene di malizia hanno in serbo per voi un momento magico e imprevedibile!
Presentato dall’associazione Les étoiles du bonheur
Espanol :
¡Mascotas llenas de picardía te tienen reservado un momento mágico e imprevisible!
Presentado por la asociación Les étoiles du bonheur
