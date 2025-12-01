Village de Noël: Les soirs en’chantés Christmas Folks La récré enchantée Valence
Village de Noël: Les soirs en’chantés Christmas Folks La récré enchantée Valence vendredi 19 décembre 2025.
Village de Noël: Les soirs en’chantés Christmas Folks
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Un duo guitare/contrebasse complice revisite les classiques pop de Noël dans une ambiance chaleureuse.
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
A guitar/double bass duo revisits Christmas pop classics in a warm and friendly atmosphere.
German :
Ein komplizenhaftes Gitarren-/Kontrabass-Duo interpretiert weihnachtliche Popklassiker in einer warmen Atmosphäre neu.
Italiano :
Un duo chitarra/contrabbasso rivisita i classici del pop natalizio in un’atmosfera calda e amichevole.
Espanol :
Un dúo de guitarra y contrabajo revisita los clásicos del pop navideño en un ambiente cálido y acogedor.
