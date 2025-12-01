Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève La récré enchantée Valence

Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le collectif de DJ La Relève insuffle son énergie aux boulevards illuminés à l’approche de Noël.

.

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

The DJ collective La Relève brings its energy to the illuminated boulevards in the run-up to Christmas.

German :

Das DJ-Kollektiv La Relève haucht den beleuchteten Boulevards in der Vorweihnachtszeit Energie ein.

Italiano :

Il collettivo di DJ La Relève porta la sua energia nei viali illuminati in vista del Natale.

Espanol :

El colectivo de DJ La Relève lleva su energía a los bulevares iluminados en vísperas de Navidad.

L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme