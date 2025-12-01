Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève La récré enchantée Valence
Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève La récré enchantée Valence vendredi 12 décembre 2025.
Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Le collectif de DJ La Relève insuffle son énergie aux boulevards illuminés à l’approche de Noël.
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
The DJ collective La Relève brings its energy to the illuminated boulevards in the run-up to Christmas.
German :
Das DJ-Kollektiv La Relève haucht den beleuchteten Boulevards in der Vorweihnachtszeit Energie ein.
Italiano :
Il collettivo di DJ La Relève porta la sua energia nei viali illuminati in vista del Natale.
Espanol :
El colectivo de DJ La Relève lleva su energía a los bulevares iluminados en vísperas de Navidad.
L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ La Relève Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme