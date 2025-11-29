Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ Sandy La récré enchantée Valence
Ambiance festive garantie DJ Sandy réchauffera l’atmosphère.
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Festive atmosphere guaranteed: DJ Sandy will heat up the atmosphere.
German :
Garantiert festliche Stimmung: DJ Sandy wird die Atmosphäre aufheizen.
Italiano :
Atmosfera di festa garantita: DJ Sandy riscalderà l’atmosfera.
Espanol :
Ambiente festivo garantizado: DJ Sandy calentará el ambiente.
