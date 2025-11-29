Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ Sandy La récré enchantée Valence

Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ Sandy

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Ambiance festive garantie DJ Sandy réchauffera l’atmosphère.

.

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Festive atmosphere guaranteed: DJ Sandy will heat up the atmosphere.

German :

Garantiert festliche Stimmung: DJ Sandy wird die Atmosphäre aufheizen.

Italiano :

Atmosfera di festa garantita: DJ Sandy riscalderà l’atmosfera.

Espanol :

Ambiente festivo garantizado: DJ Sandy calentará el ambiente.

L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés DJ Sandy Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme