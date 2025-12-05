Village de Noël: Les soirs en’chantés Gayané KONINYAN La récré enchantée Valence

Village de Noël: Les soirs en’chantés Gayané KONINYAN

Laissez-vous embarquer au son du violon de Gayané Koninyan pour une soirée entre thèmes classiques et rythmes électro.

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Let yourself be carried away by Gayané Koninyan’s violin for an evening of classical themes and electro rhythms.

German :

Lassen Sie sich von Gayané Koninyans Geigenklängen zu einem Abend zwischen klassischen Themen und Elektro-Rhythmen entführen.

Italiano :

Lasciate che il violino di Gayané Koninyan vi porti via per una serata di temi classici e ritmi electro.

Espanol :

Déjese llevar por el violín de Gayané Koninyan en una velada de temas clásicos y ritmos electro.

