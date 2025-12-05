Village de Noël: Les soirs en’chantés Gayané KONINYAN La récré enchantée Valence
Village de Noël: Les soirs en’chantés Gayané KONINYAN
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Laissez-vous embarquer au son du violon de Gayané Koninyan pour une soirée entre thèmes classiques et rythmes électro.
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Let yourself be carried away by Gayané Koninyan’s violin for an evening of classical themes and electro rhythms.
German :
Lassen Sie sich von Gayané Koninyans Geigenklängen zu einem Abend zwischen klassischen Themen und Elektro-Rhythmen entführen.
Italiano :
Lasciate che il violino di Gayané Koninyan vi porti via per una serata di temi classici e ritmi electro.
Espanol :
Déjese llevar por el violín de Gayané Koninyan en una velada de temas clásicos y ritmos electro.
