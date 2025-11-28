Village de Noël: Les soirs en’chantés Groupe Eyes La récré enchantée Valence
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Une soirée d’ouverture vibrante, bercé de mélodie blues, rock, folk avec le groupe Eyes.
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
A vibrant opening evening, lulled by blues, rock and folk melodies with the band Eyes.
German :
Ein vibrierender Eröffnungsabend, gewiegt von Blues-, Rock- und Folkmelodien mit der Band Eyes.
Italiano :
Una serata di apertura vibrante, cullata da melodie blues, rock e folk con il gruppo Eyes.
Espanol :
Una noche inaugural vibrante, arrullada por melodías de blues, rock y folk con el grupo Eyes.
L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés Groupe Eyes Valence a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme