Village de Noël: Les soirs en’chantés Groupe Eyes La récré enchantée Valence

Village de Noël: Les soirs en’chantés Groupe Eyes

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Une soirée d’ouverture vibrante, bercé de mélodie blues, rock, folk avec le groupe Eyes.

.

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

A vibrant opening evening, lulled by blues, rock and folk melodies with the band Eyes.

German :

Ein vibrierender Eröffnungsabend, gewiegt von Blues-, Rock- und Folkmelodien mit der Band Eyes.

Italiano :

Una serata di apertura vibrante, cullata da melodie blues, rock e folk con il gruppo Eyes.

Espanol :

Una noche inaugural vibrante, arrullada por melodías de blues, rock y folk con el grupo Eyes.

L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés Groupe Eyes Valence a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme