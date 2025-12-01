Village de Noël: Les soirs en’chantés Lauranne Jolly La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Les soirs en’chantés Lauranne Jolly La Récré enchantée Valence samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël: Les soirs en’chantés Lauranne Jolly
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Lauranne Jolly enchante la nuit de sa voix lumineuse, entre émotions et bonne humeur.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Lauranne Jolly enchants the night with her luminous voice, a mix of emotion and good humor.
German :
Lauranne Jolly verzaubert die Nacht mit ihrer leuchtenden Stimme, zwischen Emotionen und guter Laune.
Italiano :
Lauranne Jolly incanta la serata con la sua voce luminosa, un mix di emozione e buon umore.
Espanol :
Lauranne Jolly encanta la noche con su voz luminosa, mezcla de emoción y buen humor.
L’événement Village de Noël: Les soirs en’chantés Lauranne Jolly Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme