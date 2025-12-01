Village de Noël: Les soirs en’chantés Soft & Rock La récré enchantée Valence
Village de Noël: Les soirs en’chantés Soft & Rock La récré enchantée Valence samedi 20 décembre 2025.
Village de Noël: Les soirs en’chantés Soft & Rock
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
L’énergie du rock réchauffe le village de Noël le temps d’un concert aux rythmes endiablés !
La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
The energy of rock warms up the Christmas village for a wildly rhythmic concert!
German :
Die Energie des Rocks erwärmt das Weihnachtsdorf für ein Konzert mit heißen Rhythmen!
Italiano :
L’energia rock’n’roll riscalda il villaggio di Natale con un concerto dai ritmi frenetici!
Espanol :
La energía del rock’n’roll calienta la villa navideña con un concierto de ritmos frenéticos
