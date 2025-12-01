Village de Noël: Les soirs en’chantés Soft & Rock La récré enchantée Valence

Village de Noël: Les soirs en’chantés Soft & Rock

La récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

L’énergie du rock réchauffe le village de Noël le temps d’un concert aux rythmes endiablés !

English :

The energy of rock warms up the Christmas village for a wildly rhythmic concert!

German :

Die Energie des Rocks erwärmt das Weihnachtsdorf für ein Konzert mit heißen Rhythmen!

Italiano :

L’energia rock’n’roll riscalda il villaggio di Natale con un concerto dai ritmi frenetici!

Espanol :

La energía del rock’n’roll calienta la villa navideña con un concierto de ritmos frenéticos

