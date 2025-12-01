Village de noël Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Village de noël

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 21h. Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Enfants

Habillée de lumière, la Bastide Saint Joseph va de nouveau célébrer Noël. La tradition sera de nouveau mise à l’honneur lors des festivités de Noël à la Bastide Saint-Joseph. A partir de 10h, 10ème édition du Village de Noël , rendez-vous des saveurs et des couleurs, avec le marché de Noël d’artisans locaux et ses nombreuses animations pour enfants, avec des ateliers créatifs sur le thème de Noël. Des mascottes et des échassiers déambuleront dans le village.

Des photos personnalisées avec le père Noël seront proposées. Igloo gonflable et luge raviront les plus petits ainsi que les promenades à dos d’âne. Au coeur d’une ambiance chaleureuse et festive, plongez dans la magie de Noël.



Programme

A partir de18h inauguration de la crèche, chants Provençaux du Roudelet Felibren, et la parade des chevaux de la Saint Eloi.

A 19 h boum des enfants



La soirée se terminera autour d’un buffet de Noël offert par la mairie. Nous vous attendons nombreux, pour une journée de festivités, dans un environnement magnifique qui ravira petits et grands. .

Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 10

English :

We look forward to seeing many of you there, for a day of festivities in magnificent surroundings that will delight young and old alike.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zu einem Tag voller Feierlichkeiten in einer wunderschönen Umgebung, die Groß und Klein begeistern wird.

Italiano :

Ci auguriamo di vedervi numerosi per una giornata di festeggiamenti in un ambiente magnifico che farà la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Esperamos ver a muchos de ustedes en un día de fiesta en un entorno magnífico que hará las delicias de grandes y pequeños.

