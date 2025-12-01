Village de Noël Meistratzheim

Village de Noël

Une crèche, des scènes délicates, 350 personnages et santons qui prennent vie, tout est fait maison par deux passionnés. Comme une fresque qui invite au voyage, venez contempler ce village de Noël.

Une crèche, des scènes délicates, 350 personnages et santons qui prennent vie à côté des animaux, tout est fait maison chez le collectionneur Jean-Luc Weber qui a exercé plusieurs métiers dans l’artisanat, et sa maman Micheline Dillenschneider. Le montage de cet univers prend 350 heures ; à Jean-Luc les structures et à Micheline les décors d’intérieur et les menus objets.

Au commencement était la crèche réalisée par le grand-père avec le temple d’Hérode qui dominait Jérusalem. Bien plus tard, sont venues la bergerie et la scierie confectionnées par Jean-Luc. Aux premiers décors s’ajoutent ateliers, boutiques, marché et autres scènes de la vie quotidienne….Tous s’activent, telle une ode à l’artisanat et à ses gestes ancestraux. Le désert se décline aussi avec ses caravanes aux fiers chameaux, ses tentes de Bédouins aux tapis accueillants, ses éléphants pavoisés …

Cette année les deux passionnés on ajouté une exposition de casse-noisettes originaux d’une région de l’est de l’Allemagne !

Comme une fresque qui invite au voyage, venez contempler gratuitement ce village de Noël du 1er au 23 décembre, et du 26 au 30 décembre.

Horaires du lundi au vendredi de 17h-20h, le samedi et dimanche de 15h-20h.

Informations Micheline Dillenschneider au le 06 78 97 96 69 ou par mail Micheline67330@hotmail.fr .

82 route de Strasbourg Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 97 96 69 Micheline67330@hotmail.fr

English :

A crib, delicate scenes, 350 characters and santons come to life, all homemade by two enthusiasts. Like a fresco that invites you to travel, come and contemplate this Christmas village.

German :

Eine Krippe, zarte Szenen, 350 Figuren und Santons, die zum Leben erwachen. Alles wird von zwei leidenschaftlichen Hobbykünstlern selbst hergestellt. Wie ein Fresko, das zu einer Reise einlädt, betrachten Sie dieses Weihnachtsdorf.

Italiano :

Una culla, scene delicate, 350 personaggi e Babbi Natale che prendono vita, tutto fatto in casa da due appassionati. Come un affresco che invita al viaggio, venite a contemplare questo villaggio di Natale.

Espanol :

Una cuna, delicadas escenas, 350 personajes y santones que cobran vida, todo hecho en casa por dos entusiastas. Como un fresco que invita a viajar, ven a contemplar este pueblo navideño.

