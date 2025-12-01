Village de Noël Rue du Parçan Mesves-sur-Loire

Village de Noël Rue du Parçan Mesves-sur-Loire
Village de Noël Rue du Parçan Mesves-sur-Loire dimanche 21 décembre 2025.
Rue du Parçan Autour de l’église Mesves-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
De nombreux exposants seront présents pour vous permettre de trouver des idées pour les fêtes gastronomie, cadeaux, déco, bijoux, artisanat… Avec également des animations visite du Père Noël, animation musicale, danse, manège, jonglage dans la rue et en fin de soirée à la tombée de la nuit, feu d’artifice avec embrasement du Père Fouettard. Organisé par l’association Mesves Anim’. .
