Village de Noël Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Village de Noël Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël
Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Dimanche 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Village de Noël avec de nombreux stands (confiserie artisanale, compositions florales, restauration etc..) et des animations pour les enfants.
Concerts Echo Lali, samedi à 18h Les clefs du bar, samedi à 19h30.
Dimanche à 16h retraite aux flambeaux vers l’église Saint-Barthélémy où se déroulera le concert de l’Harmonie Municipale.Tout public
Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70
English :
Christmas village with numerous stalls (craft confectionery, flower arrangements, catering, etc.) and entertainment for children.
Concerts: Echo Lali, Saturday at 6 p.m. Les clefs du bar, Saturday at 7:30 p.m.
Sunday at 4pm: torchlight procession to Saint-Barthélémy church, where the Harmonie Municipale will give a concert.
German :
Weihnachtsdorf mit zahlreichen Ständen (handgefertigte Süßwaren, Blumenarrangements, Essen usw.) und Animationen für Kinder.
Konzerte: Echo Lali, Samstag um 18 Uhr Les clefs du bar, Samstag um 19.30 Uhr.
Sonntag um 16 Uhr: Fackelzug zur Kirche Saint-Barthélémy, wo das Konzert der Harmonie Municipale stattfindet.
Italiano :
Villaggio di Natale con numerose bancarelle (dolciumi artigianali, composizioni floreali, cibo, ecc.) e animazione per bambini.
Concerti: Echo Lali, sabato alle 18.00 Les clefs du bar, sabato alle 19.30.
Domenica alle 16: fiaccolata fino alla chiesa di Saint-Barthélémy, dove l’Harmonie Municipale terrà un concerto.
Espanol :
Pueblo navideño con numerosos puestos (repostería artesanal, arreglos florales, alimentación, etc.) y animaciones para los niños.
Conciertos: Echo Lali, sábado a las 18:00 h. Les clefs du bar, sábado a las 19:30 h.
Domingo a las 16:00: procesión de antorchas hasta la iglesia de Saint-Barthélémy, donde la Harmonie Municipale ofrecerá un concierto.
L’événement Village de Noël Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-14 par OT DU GRAND LONGWY