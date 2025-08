Village de Noël Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Village de Noël Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu samedi 13 décembre 2025.

Village de Noël Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Les 13 et 14 décembre, Montfort-sur-Meu accueille son village de Noël.

Le Village de Noël ouvrira ses portes, place des Douves, sur deux jours de 10h à 20h. Plongez dans une ambiance féérique où artistes, créateurs et artisans de bouche se réuniront pour vous offrir une expérience unique. Échassiers lumineux, fanfare venue du grand Nord, chorale et bien plus encore… profitez de spectacles envoûtants et d’animations pour toute la famille.

Accès libre et gratuit

Un avant-goût de la programmation…

LES CHIGNOLES DE COMPAGNIE

Compagnie 2hydravions .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village de Noël Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Montfort Communauté