Village de Noël: Noël des Animaux École du Chat Valence dimanche 21 décembre 2025.
Boulevard Bancel Valence Drôme
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Aidez l’École du Chat à offrir chaleur et tendresse à nos compagnons à quatre pattes.
Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Help École du Chat provide warmth and tenderness to our four-legged companions.
German :
Helfen Sie der Katzenschule, unseren vierbeinigen Freunden Wärme und Zuneigung zu schenken.
Italiano :
Aiutate l’École du Chat a offrire calore e tenerezza ai nostri compagni a quattro zampe.
Espanol :
Ayude a l’École du Chat a ofrecer calor y ternura a nuestros compañeros de cuatro patas.
