Village de Noël: Noël des Animaux École du Chat Valence

Village de Noël: Noël des Animaux École du Chat

Boulevard Bancel Valence Drôme

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Aidez l’École du Chat à offrir chaleur et tendresse à nos compagnons à quatre pattes.

Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

Help École du Chat provide warmth and tenderness to our four-legged companions.

Helfen Sie der Katzenschule, unseren vierbeinigen Freunden Wärme und Zuneigung zu schenken.

Aiutate l’École du Chat a offrire calore e tenerezza ai nostri compagni a quattro zampe.

Ayude a l’École du Chat a ofrecer calor y ternura a nuestros compañeros de cuatro patas.

