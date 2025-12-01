Village de Noël: Noël des Animaux Refuge St Roch Valence
Village de Noël: Noël des Animaux Refuge St Roch Valence vendredi 12 décembre 2025.
Village de Noël: Noël des Animaux Refuge St Roch
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Offrez un Noël plein d’amour aux animaux du Refuge St Roch. Venez les soutenir et partager leur joie !
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Give a loving Christmas to the animals at Refuge St Roch. Come and support them and share their joy!
German :
Schenken Sie den Tieren des Tierheims St Roch ein liebevolles Weihnachtsfest. Unterstützen Sie sie und teilen Sie ihre Freude!
Italiano :
Regalate agli animali del Rifugio St Roch un Natale pieno di amore. Venite a sostenerli e a condividere la loro gioia!
Espanol :
Regala una Navidad llena de amor a los animales del Refugio St Roch. Ven a ayudarles y a compartir su alegría
