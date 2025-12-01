Village de Noël: Noël des Animaux Refuge St Roch Valence

Village de Noël: Noël des Animaux Refuge St Roch

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-12

Offrez un Noël plein d’amour aux animaux du Refuge St Roch. Venez les soutenir et partager leur joie !

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Give a loving Christmas to the animals at Refuge St Roch. Come and support them and share their joy!

German :

Schenken Sie den Tieren des Tierheims St Roch ein liebevolles Weihnachtsfest. Unterstützen Sie sie und teilen Sie ihre Freude!

Italiano :

Regalate agli animali del Rifugio St Roch un Natale pieno di amore. Venite a sostenerli e a condividere la loro gioia!

Espanol :

Regala una Navidad llena de amor a los animales del Refugio St Roch. Ven a ayudarles y a compartir su alegría

