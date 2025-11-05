Village de Noël, Ö Sources de Noêl Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier

Village de Noël, Ö Sources de Noêl

Place de la Source Intermittente Parc de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

2025-12-19

Le Village Ô sources de Noël se déroulera du 19 au 21 décembre 2025, parc de la Source intermittente. Premier rendez-vous sur la toute nouvelle place de la Source qui offrira un cadre nouveau à ce grand rassemblement familial.

Place de la Source Intermittente Parc de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 05

English :

The Village Ô sources de Noël will take place from December 19 to 21, 2025, in the Parc de la Source intermittente. The first rendezvous will be in the brand-new Place de la Source, offering a new setting for this major family gathering.

German :

Das Village Ô sources de Noël findet vom 19. bis 21. Dezember 2025 im Parc de la Source intermittente statt. Erster Termin auf dem brandneuen Place de la Source, der diesem großen Familientreffen einen neuen Rahmen bieten wird.

Italiano :

Il Village Ô sources de Noël si svolgerà dal 19 al 21 dicembre 2025, nel Parc de la Source intermittente. Il primo evento si svolgerà nella nuovissima Place de la Source, offrendo un nuovo scenario per questo importante incontro familiare.

Espanol :

El Village Ô sources de Noël tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre de 2025, en el Parc de la Source intermittente. El primer evento tendrá lugar en la flamante Place de la Source, que ofrecerá un nuevo marco a este gran encuentro familiar.

L’événement Village de Noël, Ö Sources de Noêl Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-03 par Vichy Destinations