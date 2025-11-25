Village de Noël La Moutète Orthez

Village de Noël

La Moutète 16 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Journée féérique, avec de nombreux jeux et activités pour toute la famille. Présence du père Noël et de la mère Noël pour de belles photos souvenirs.

Atelier des lutins 8 ateliers créatifs à partir de 7 ans, proposés par les animatrices de la ville d’Orthez. .

La Moutète 16 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

