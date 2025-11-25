Village de Noël La Moutète Orthez

Village de Noël La Moutète Orthez
Village de Noël La Moutète Orthez samedi 20 décembre 2025.
Village de Noël
La Moutète 16 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques
Journée féérique, avec de nombreux jeux et activités pour toute la famille. Présence du père Noël et de la mère Noël pour de belles photos souvenirs.
Atelier des lutins 8 ateliers créatifs à partir de 7 ans, proposés par les animatrices de la ville d’Orthez. .
