Village de Noël La Moutète Orthez

Village de Noël La Moutète Orthez samedi 20 décembre 2025.

La Moutète 16 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Journée féérique, avec de nombreux jeux et activités pour toute la famille. Présence du père Noël et de la mère Noël pour de belles photos souvenirs.
Atelier des lutins 8 ateliers créatifs à partir de 7 ans, proposés par les animatrices de la ville d'Orthez.

La Moutète 16 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

