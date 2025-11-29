Village de Noël Place du Parlement de Bretagne Rennes 29 novembre 2025 – 4 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Entrée Libre

La Place du Parlement se transforme en village de Noël pour le bonheur des petits et des grands ! Décor féérique, chalets gourmands, sapin de Noël et pleins d’autres surprises vous attendent !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T21:00:00.000+01:00

