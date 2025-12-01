Village de Noël pour enfants Rue Guy Coquille Decize

Village de Noël pour enfants

Rue Guy Coquille Place Guy Coquille Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Plongez dans la magie des fêtes avec un espace entièrement dédié aux plus jeunes Piste de luge gonflable pour des sensations fortes, maquillage pour des visages féeriques, jeux gonflables pour s’amuser sans limite !

Dans un cadre enchanteur, venez partager un moment en famille, entre rires, jeux et esprit de Noël ! .

Rue Guy Coquille Place Guy Coquille Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23

