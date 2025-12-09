Village de Noël Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Village de Noël

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Retrouvez le neuvième village de noël de Prigonrieux, organisé par le Comité de Jumelage Prigonrieux-Charlemagne.

De nombreux exposants et créateurs vous attendent.

Restauration sur place, vente de crêpes et Vin chaud.

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Mme Lesfargues au 06 09 35 08 77. .

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 35 08 77

English : Village de Noël

L’événement Village de Noël Prigonrieux a été mis à jour le 2025-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides