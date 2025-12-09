Village de Noël Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Village de Noël Place du Groupe Loiseau Prigonrieux
Village de Noël Place du Groupe Loiseau Prigonrieux dimanche 14 décembre 2025.
Village de Noël
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Retrouvez le neuvième village de noël de Prigonrieux, organisé par le Comité de Jumelage Prigonrieux-Charlemagne.
De nombreux exposants et créateurs vous attendent.
Restauration sur place, vente de crêpes et Vin chaud.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Mme Lesfargues au 06 09 35 08 77. .
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 35 08 77
English : Village de Noël
L’événement Village de Noël Prigonrieux a été mis à jour le 2025-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides