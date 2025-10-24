Village de Noël

Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-12

Rendez-vous du 12 au 31 décembre à la place Général de Gaulle pour le retour du village de noël !

Inauguration le 12 décembre à 17h30.

12 > 21 déc. Mer., ven., dim. 15h à 20h.

22 > 31 déc. Tous les jours 15h à 20h.

Sauf le samedi 10h à 20h.

Sauf 23 déc. Fermeture à 22h.

Sauf 24, 31 déc. Fermeture à 19h.

Fermé le 25 décembre. .

Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

English : Village de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village de Noël Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô