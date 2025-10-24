Village de Noël Saint-Lô

Village de Noël Saint-Lô
Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-31
Rendez-vous du 12 au 31 décembre à la place Général de Gaulle pour le retour du village de noël !
Inauguration le 12 décembre à 17h30.
12 > 21 déc. Mer., ven., dim. 15h à 20h.
22 > 31 déc. Tous les jours 15h à 20h.
Sauf le samedi 10h à 20h.
Sauf 23 déc. Fermeture à 22h.
Sauf 24, 31 déc. Fermeture à 19h.
Fermé le 25 décembre. .
Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
