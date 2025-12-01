Village de Noël Saint-Pierre-Quiberon

Village de Noël Saint-Pierre-Quiberon
Village de Noël Saint-Pierre-Quiberon samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël
Centre Bourg Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Rendez-vous place du marché pour une journée festive pleine d’animations, de musique et de gourmandises.
Mais qui y a-t-il sous le chapiteau du village de Noël ?
11h à 18h30 Marché de Noël
11h–12h Pom-Pom Girls de Quiberon
12h-13h Fanfare avec les Brasseurs d’air
À partir de 14h Passage du Père Noël
14h–15h Conte avec Histoire de Mots
15h30 16h30 Concert Pres’kill
16h30 Concours de gâteaux (APEL Keraude)
17h Concours de pulls moches (Amicale Tabarly)
17h30 Démonstration de danse par Last Dance
Tout l’après-midi, Balades à poney, mini-ferme et plein de surprises pour les enfants !
Du matin jusqu’au soir Fanfare, concerts live, projection de film, feu d’artifice et grande tablée de Noël pour finir la journée en beauté
Boissons chaudes, restauration sur place et ambiance garantie
Programme en PDF .
Centre Bourg Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 92 00
L'événement Village de Noël Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01