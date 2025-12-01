Village de Noël Saint-Pierre-Quiberon

Village de Noël

Centre Bourg Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Rendez-vous place du marché pour une journée festive pleine d’animations, de musique et de gourmandises.

Mais qui y a-t-il sous le chapiteau du village de Noël ?

11h à 18h30 Marché de Noël

11h–12h Pom-Pom Girls de Quiberon

12h-13h Fanfare avec les Brasseurs d’air

À partir de 14h Passage du Père Noël

14h–15h Conte avec Histoire de Mots

15h30 16h30 Concert Pres’kill

16h30 Concours de gâteaux (APEL Keraude)

17h Concours de pulls moches (Amicale Tabarly)

17h30 Démonstration de danse par Last Dance

Tout l’après-midi, Balades à poney, mini-ferme et plein de surprises pour les enfants !

Du matin jusqu’au soir Fanfare, concerts live, projection de film, feu d’artifice et grande tablée de Noël pour finir la journée en beauté

Boissons chaudes, restauration sur place et ambiance garantie

Programme en PDF .

Centre Bourg Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 92 00

English :

