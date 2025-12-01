Village de Noël Salon-de-Provence

Village de Noël

Du 20/12 au 28/12/2025 tous les jours de 14h à 19h.

sauf les jours fériés. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-12-20

Au pied du Château l’Empéri, les enfants ont rendez-vous au pays merveilleux du Père Noël…Enfants

Dans une ambiance teintée de magie, le Village de Noël accueille tous les petits farfadets avec des animations ludiques un stand de maquillage, un magicien, des jeux en bois pour petits et grands avec la Ludothèque Pile & Face ou encore des spectacles. Le Petit Chaperon rouge, la Belle au bois dormant et Guignol attendent les enfants avec impatience !



Spectacle le Petit Chaperon rouge 14h30 16h 17h30



Spectacle de Guignol 15h 16h30 18h



Spectacle La Belle au bois dormant 15h30 17h 18h30



Gratuit .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

