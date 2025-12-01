Village de Noël Scène Ouverte Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Village de Noël Scène Ouverte

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-13

Un village de Noël riche en stands d’artisans et producteurs locaux. Présence du Père Noël. Animations pour les enfants.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 72 34 68 garciajeannoel@hotmail.fr

English :

A Christmas village packed with stalls from local craftspeople and producers. Presence of Santa Claus. Entertainment for children.

