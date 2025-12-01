Village de Noël Scène Ouverte Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Village de Noël Scène Ouverte Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël Scène Ouverte
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Un village de Noël riche en stands d’artisans et producteurs locaux. Présence du Père Noël. Animations pour les enfants.
.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 72 34 68 garciajeannoel@hotmail.fr
English :
A Christmas village packed with stalls from local craftspeople and producers. Presence of Santa Claus. Entertainment for children.
L’événement Village de Noël Scène Ouverte Saintes a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge