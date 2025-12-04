Village de Noël Solidaire Amiens

Village de Noël Solidaire

Place Saint-Michel Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Du 4 au 6 décembre 2025, le Parc de l’Évêché se transforme en un lieu magique, festif et inclusif, où solidarité et créativité se rencontrent.

Un village de Noël pas comme les autres

Organisé par le Département de la Somme et la Maison Départementale des Personnes Handicapées, cet événement unique rassemble plus de 70 structures dans 35 chalets et barnums, avec des animations pour tous spectacles, ateliers, sport adapté, maquillage pour enfants, et bien plus encore !

Un village pour tous

Les personnes en situation de handicap y tiennent leurs propres chalets, proposant à la vente leurs créations artisanales confection, terrariums, décorations, objets en bois, gourmandises… Une belle façon de valoriser leurs talents et leur autonomie.

Pourquoi venir ?

Pour vivre un moment chaleureux et solidaire

Pour soutenir les acteurs locaux et les établissements médico-sociaux

Pour découvrir un Noël autrement, au cœur du centre-ville d’Amiens

Programme détaillé https://www.somme.fr/noelsolidaire/

Place Saint-Michel Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

From December 4 to 6, 2025, the Parc de l?Évêché will be transformed into a magical, festive and inclusive place, where solidarity and creativity meet.

A Christmas village like no other:

Organized by the Département de la Somme and the Maison Départementale des Personnes Handicapées, this unique event brings together over 70 structures in 35 chalets and barnums, with entertainment for all: shows, workshops, adapted sports, face painting for children, and much more!

A village for all:

People with disabilities have their own chalets, selling their handicrafts: confections, terrariums, decorations, wooden objects, delicacies? A great way to showcase their talents and independence.

Why come along?

To experience a warm and supportive atmosphere

To support local players and medical-social establishments

To discover a different kind of Christmas, in the heart of downtown Amiens

Detailed program https://www.somme.fr/noelsolidaire/

German :

Vom 4. bis 6. Dezember 2025 verwandelt sich der Parc de l’Évêché in einen magischen, festlichen und inklusiven Ort, an dem Solidarität und Kreativität aufeinandertreffen.

Ein Weihnachtsdorf wie kein anderes

Diese einzigartige Veranstaltung wird vom Departement Somme und dem Maison Départementale des Personnes Handicapées organisiert und vereint mehr als 70 Einrichtungen in 35 Hütten und Barnaks mit Unterhaltungsangeboten für alle: Aufführungen, Workshops, angepasster Sport, Kinderschminken und vieles mehr!

Ein Dorf für alle

Menschen mit Behinderungen haben hier ihre eigenen Hütten, in denen sie ihre handwerklichen Kreationen zum Verkauf anbieten: Kleidung, Terrarien, Dekorationen, Holzgegenstände, Leckereien? Eine schöne Art, ihre Talente und ihre Selbstständigkeit zu würdigen.

Warum sollten Sie kommen?

Um einen herzlichen und solidarischen Moment zu erleben

Um lokale Akteure und sozialmedizinische Einrichtungen zu unterstützen

Weihnachten einmal anders erleben, im Herzen der Innenstadt von Amiens

Detailliertes Programm https://www.somme.fr/noelsolidaire/

Italiano :

Dal 4 al 6 dicembre 2025, il Parc de l’Évêché si trasformerà in un luogo magico, festoso e inclusivo, dove solidarietà e creatività si incontrano.

Un villaggio di Natale senza precedenti:

Organizzato dal Département de la Somme e dalla Maison Départementale des Personnes Handicapées, questo evento unico riunisce più di 70 strutture in 35 chalet e tensostrutture, con intrattenimento per tutti: spettacoli, laboratori, sport adattati, face painting per bambini e molto altro ancora!

Un villaggio per tutti:

Le persone disabili gestiranno i loro chalet, vendendo le loro creazioni artigianali: dolci, terrari, decorazioni, oggetti in legno, prelibatezze? È un ottimo modo per mettere in mostra il loro talento e la loro indipendenza.

Perché venire?

Per vivere un’atmosfera calda e solidale

Per sostenere gli attori locali e le strutture medico-sociali

Per vivere il Natale in modo diverso, nel cuore del centro di Amiens

Programma dettagliato https://www.somme.fr/noelsolidaire/

Espanol :

Del 4 al 6 de diciembre de 2025, el Parc de l’Évêché se transformará en un lugar mágico, festivo e inclusivo, donde se dan cita la solidaridad y la creatividad.

Un pueblo navideño sin igual:

Organizado por el Département de la Somme y la Maison Départementale des Personnes Handicapées, este acontecimiento único reúne más de 70 estructuras en 35 chalés y carpas, con animaciones para todos: espectáculos, talleres, deportes adaptados, pintacaras para los niños, ¡y mucho más!

Un pueblo para todos:

Las personas discapacitadas gestionarán sus propios chalets y venderán sus creaciones artesanales: dulces, terrarios, decoraciones, objetos de madera, delicatessen.. Es una buena manera de mostrar su talento y su independencia.

¿Por qué venir?

Para vivir un ambiente cálido y solidario

Para apoyar a los actores locales y a los establecimientos médico-sociales

Para vivir la Navidad de otra manera, en pleno centro de Amiens

Programa detallado https://www.somme.fr/noelsolidaire/

