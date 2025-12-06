Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Village de Noël solidaire AMISEP 2025 Pontivy

Kérimaux, 28 avenue Parmentier Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-07 21:00:00

2025-12-06

L’AMISEP organise sa première édition du Village de Noël Solidaire.
Un week-end festif et familial placé sous le signe de la solidarité et du partage, ouvert à toutes et à tous !

Au programme chalet et boîte aux lettres du Père Noël, balades à poney, ateliers créatifs, jeux en bois, vente solidaire, crêpes, gaufres et boissons. Illuminations.   .

