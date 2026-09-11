Informations pratiques

Sorède

VILLAGE DE NOEL

rue de la sardane Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-03

22ème édition du traditionnel marché de noël qui est devenu un véritable Village de noël sur le premier week-end de décembre ! Pendant 3 jours le village sera en fête.

Marché traditionnel et marché gastronomique dans les chalets, concerts, animations pour petits et grands, la venu du Père Noël… ambiance festive assurée !

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rue de la sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36

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English :

The 22nd edition of the traditional Christmas market, which has become a true Christmas Village on the first weekend of December! For three days, the village will be celebrating.

A traditional market and gourmet market in the chalets, concerts, entertainment for all ages, and a visit from Santa Claus… a festive atmosphere is guaranteed!

L’événement VILLAGE DE NOEL Sorède a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE