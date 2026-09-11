VILLAGE DE NOEL Sorède
jeudi 3 décembre 2026 · Sorède
Informations pratiques
Sorède
VILLAGE DE NOEL
rue de la sardane Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-03
22ème édition du traditionnel marché de noël qui est devenu un véritable Village de noël sur le premier week-end de décembre ! Pendant 3 jours le village sera en fête.
Marché traditionnel et marché gastronomique dans les chalets, concerts, animations pour petits et grands, la venu du Père Noël… ambiance festive assurée !
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rue de la sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36
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English :
The 22nd edition of the traditional Christmas market, which has become a true Christmas Village on the first weekend of December! For three days, the village will be celebrating.
A traditional market and gourmet market in the chalets, concerts, entertainment for all ages, and a visit from Santa Claus… a festive atmosphere is guaranteed!
L’événement VILLAGE DE NOEL Sorède a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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