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AGENDA · Sorède

VILLAGE DE NOEL Sorède

jeudi 3 décembre 2026 · Sorède

VILLAGE DE NOEL Sorède

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
rue de la sardane
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Sorède

VILLAGE DE NOEL

rue de la sardane Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-03

22ème édition du traditionnel marché de noël qui est devenu un véritable Village de noël sur le premier week-end de décembre ! Pendant 3 jours le village sera en fête.
Marché traditionnel et marché gastronomique dans les chalets, concerts, animations pour petits et grands, la venu du Père Noël… ambiance festive assurée !
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rue de la sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36 

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English :

The 22nd edition of the traditional Christmas market, which has become a true Christmas Village on the first weekend of December! For three days, the village will be celebrating.
A traditional market and gourmet market in the chalets, concerts, entertainment for all ages, and a visit from Santa Claus… a festive atmosphere is guaranteed!

L’événement VILLAGE DE NOEL Sorède a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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