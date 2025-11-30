Village de Noël: Spectacle du Bongo Mission Noël Valence

Village de Noël: Spectacle du Bongo Mission Noël

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30 2025-12-10

Marraine la bonne fée et ses lutins facétieux enchantent le village de Noël dans un tourbillon joyeux.

Proposé par le cabaret le Bongo

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Marraine la bonne fée and her mischievous elves enchant the Christmas village in a merry whirlwind.

Presented by cabaret le Bongo

German :

Marraine la bonne fée und ihre schelmischen Kobolde verzaubern das Weihnachtsdorf in einen fröhlichen Wirbel.

Angeboten vom Kabarett le Bongo

Italiano :

Marraine la bonne fée e i suoi elfi dispettosi incantano il villaggio di Natale in un’allegra girandola.

Presentato da cabaret le Bongo

Espanol :

Marraine la bonne fée y sus traviesos duendes encantan al pueblo navideño en un alegre torbellino.

Presentado por cabaret le Bongo

