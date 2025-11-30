Village de Noël: Spectacle du Bongo Mission Noël Valence
Village de Noël: Spectacle du Bongo Mission Noël Valence dimanche 30 novembre 2025.
Village de Noël: Spectacle du Bongo Mission Noël
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30 2025-12-10
Marraine la bonne fée et ses lutins facétieux enchantent le village de Noël dans un tourbillon joyeux.
Proposé par le cabaret le Bongo
Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Marraine la bonne fée and her mischievous elves enchant the Christmas village in a merry whirlwind.
Presented by cabaret le Bongo
German :
Marraine la bonne fée und ihre schelmischen Kobolde verzaubern das Weihnachtsdorf in einen fröhlichen Wirbel.
Angeboten vom Kabarett le Bongo
Italiano :
Marraine la bonne fée e i suoi elfi dispettosi incantano il villaggio di Natale in un’allegra girandola.
Presentato da cabaret le Bongo
Espanol :
Marraine la bonne fée y sus traviesos duendes encantan al pueblo navideño en un alegre torbellino.
Presentado por cabaret le Bongo
