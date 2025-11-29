VILLAGE DE NOEL

Villelongue-dels-Monts Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Artisans locaux, stands de douceurs et animations pour petits et grands vous attendent pour des moments de partage et de découvertes. Entre idées cadeaux, ateliers créatifs et spectacles festifs, le Village de Noël promet une expérience magique pour toute la famille, idéale pour se mettre dans l’esprit des fêtes.

Villelongue-dels-Monts 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 61 76

English :

Local artisans, sweet stalls and entertainment for young and old await you for moments of sharing and discovery. With gift ideas, creative workshops and festive shows, Christmas Village promises a magical experience for the whole family, ideal for getting into the holiday spirit.

German :

Lokale Handwerker, Stände mit süßen Leckereien und Animationen für Groß und Klein erwarten Sie, um Momente des Teilens und Entdeckens zu erleben. Mit Geschenkideen, kreativen Workshops und festlichen Shows verspricht das Weihnachtsdorf ein magisches Erlebnis für die ganze Familie, ideal, um sich auf die Feiertage einzustimmen.

Italiano :

Artigiani locali, bancarelle di dolci e intrattenimento per grandi e piccini vi aspettano per essere condivisi e scoperti. Con idee regalo, laboratori creativi e spettacoli festivi, il Villaggio di Natale promette un’esperienza magica per tutta la famiglia, ideale per entrare nello spirito delle feste.

Espanol :

Artesanos locales, puestos de dulces y espectáculos para grandes y pequeños le esperan para compartir y descubrir. Con ideas para regalar, talleres creativos y espectáculos festivos, el Christmas Village promete una experiencia mágica para toda la familia, ideal para contagiarse del espíritu festivo.

