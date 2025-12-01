Village de Noël Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac

Village de Noël

Place Droz-Bartholet 3 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-19

Village de Noël avec 11 chalets pour des exposants et des stands culinaires: crêpes, huitres, caviar, foie gras, tartines de raclette, escargots, soupe aux pois. Tous types de boissons du chocolat chaud, vin chaud, thé rhum, champagne, vin et bière.

ambiance de Noël avec illuminations et sapins. Lâché de lanternes lumineuses le vendredi avec le Père Noël .

Place Droz-Bartholet 3 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 96 57 94 scvillerslelac@gmail.com

