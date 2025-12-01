Village de Noël Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac

Village de Noël Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac
Village de Noël Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac vendredi 19 décembre 2025.
Village de Noël
Place Droz-Bartholet 3 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Village de Noël avec 11 chalets pour des exposants et des stands culinaires: crêpes, huitres, caviar, foie gras, tartines de raclette, escargots, soupe aux pois. Tous types de boissons du chocolat chaud, vin chaud, thé rhum, champagne, vin et bière.
ambiance de Noël avec illuminations et sapins. Lâché de lanternes lumineuses le vendredi avec le Père Noël .
Place Droz-Bartholet 3 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 96 57 94 scvillerslelac@gmail.com
English : Village de Noël
L’événement Village de Noël Villers-le-Lac a été mis à jour le 2025-12-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER