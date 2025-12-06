Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons ! La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons !

Fermez les yeux et partez dans une aventure sonore… où les sons murmurent et font voyager votre imagination.

Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie et Severine Coudour

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Close your eyes and set off on a sonic adventure? where sounds whisper and take your imagination on a journey.

Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie and Severine Coudour

German :

Schließen Sie die Augen und begeben Sie sich auf ein Klangabenteuer? wo die Klänge flüstern und Ihre Vorstellungskraft auf eine Reise schicken.

Imala Sonotherapie, Eclats d’énergie und Severine Coudour

Italiano :

Chiudete gli occhi e partite per un’avventura sonora, dove i suoni sussurrano e portano la vostra immaginazione in un viaggio.

Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie e Severine Coudour

Espanol :

Cierre los ojos y embárquese en una aventura sonora… donde los sonidos susurran y llevan de viaje su imaginación.

Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie y Severine Coudour

