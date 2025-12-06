Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons ! La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons ! La Récré enchantée Valence samedi 6 décembre 2025.
Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons !
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-20
Fermez les yeux et partez dans une aventure sonore… où les sons murmurent et font voyager votre imagination.
Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie et Severine Coudour
.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Close your eyes and set off on a sonic adventure? where sounds whisper and take your imagination on a journey.
Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie and Severine Coudour
German :
Schließen Sie die Augen und begeben Sie sich auf ein Klangabenteuer? wo die Klänge flüstern und Ihre Vorstellungskraft auf eine Reise schicken.
Imala Sonotherapie, Eclats d’énergie und Severine Coudour
Italiano :
Chiudete gli occhi e partite per un’avventura sonora, dove i suoni sussurrano e portano la vostra immaginazione in un viaggio.
Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie e Severine Coudour
Espanol :
Cierre los ojos y embárquese en una aventura sonora… donde los sonidos susurran y llevan de viaje su imaginación.
Imala Sonothérapie, Eclats d’énergie y Severine Coudour
L’événement Village de Noël: Voyage enchanté au pays des songes et des sons ! Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme