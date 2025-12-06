Village de Noël: Yoga du rire et Relaxation Vitaminée et Joyeuse La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Yoga du rire et Relaxation Vitaminée et Joyeuse La Récré enchantée Valence samedi 6 décembre 2025.
Village de Noël: Yoga du rire et Relaxation Vitaminée et Joyeuse
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 15:00:00
2025-12-06 2025-12-20
Bougez, dansez, riez, respirez ! Un moment joyeux et bienveillant pour lâcher prise et se reconnecter à soi.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Move, dance, laugh and breathe! A joyful, caring moment to let go and reconnect with yourself.
German :
Bewegen, tanzen, lachen, atmen! Ein fröhlicher und wohlwollender Moment, um loszulassen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden.
Italiano :
Muoversi, ballare, ridere e respirare! Un modo gioioso e attento per lasciarsi andare e riconnettersi con se stessi.
Espanol :
Muévete, baila, ríe y respira Una forma alegre y cariñosa de soltarse y reconectar con uno mismo.
