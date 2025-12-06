Village de Noël: Yoga du rire et Relaxation Vitaminée et Joyeuse La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Yoga du rire et Relaxation Vitaminée et Joyeuse

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 15:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-20

Bougez, dansez, riez, respirez ! Un moment joyeux et bienveillant pour lâcher prise et se reconnecter à soi.

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Move, dance, laugh and breathe! A joyful, caring moment to let go and reconnect with yourself.

German :

Bewegen, tanzen, lachen, atmen! Ein fröhlicher und wohlwollender Moment, um loszulassen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden.

Italiano :

Muoversi, ballare, ridere e respirare! Un modo gioioso e attento per lasciarsi andare e riconnettersi con se stessi.

Espanol :

Muévete, baila, ríe y respira Una forma alegre y cariñosa de soltarse y reconectar con uno mismo.

