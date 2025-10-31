Village départ du 4L Trophy Rue de Pitchot Biarritz

Village départ du 4L Trophy

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-18

Dans le cadre du 4L Trophy du 18 février au 1er mars.

Biarritz ville départ les 18 et 19 février à la Halle d’Iraty.

Comme chaque année, plusieurs centaines d’étudiants prennent part au 4L Trophy, un raid mêlant aventure et action humanitaire.

Ce rallye humanitaire long de 6000 km se caractérise par des points essentiels Réservé aux étudiants de 18 à 28 ans de l’enseignement supérieur et uniquement en Renault 4L.

Au-delà de la compétition et du dépaysement liés à la traversée du Maroc, le 4L Trophy est aussi un acte de solidarité et de générosité pour acheminer jusqu’au Maroc du matériel scolaire. .

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 47 47 contact@4ltrophy.com

English : Village départ du 4L Trophy

German : Village départ du 4L Trophy

Italiano :

Espanol : Village départ du 4L Trophy

L’événement Village départ du 4L Trophy Biarritz a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Biarritz