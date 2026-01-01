Village des animations de La Grande Odyssée Fontcouverte-la-Toussuire
Village des animations de La Grande Odyssée Fontcouverte-la-Toussuire mercredi 14 janvier 2026.
Village des animations de La Grande Odyssée
Rue Blanche Fontcouverte-la-Toussuire Savoie
Début : 2026-01-14 13:00:00
fin : 2026-01-14 20:00:00
2026-01-14
Venez découvrir le village d’animation de la Grande Odyssée Royal Canin rencontres avec les mascottes, séances de dédicaces, stand des Matafans, quiz des neiges, défis et déambulations.
Rue Blanche Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 06 06
English : La Grande Odyssée entertainment village
Come and discover the Grande Odyssée Royal Canin entertainment village: meet the mascots, autograph sessions, Matafans stand, snow quizzes, challenges, and street performances.
