Village des associations Vernon

Parc des Tourelles Vernon Eure
Dimanche 7 septembre 2025, de 10h à 18h, le Parc des Tourelles accueillera une nouvelle édition du Village des associations, un rendez-vous incontournable de la rentrée à Vernon. Organisé par la Ville, cet événement rassemble cette année plus de 120 associations locales !
Navette fluviale gratuite
• Trajet depuis le ponton de ski nautique ou du restaurant La Base jusqu’au Village des associations
• Horaires de 10h30 à 12h15 et de 14h à 16h .
