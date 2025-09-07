Village des associations Vernon

Village des associations Vernon dimanche 7 septembre 2025.

Village des associations

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Dimanche 7 septembre 2025, de 10h à 18h, le Parc des Tourelles accueillera une nouvelle édition du Village des associations, un rendez-vous incontournable de la rentrée à Vernon. Organisé par la Ville, cet événement rassemble cette année plus de 120 associations locales !

Navette fluviale gratuite

• Trajet depuis le ponton de ski nautique ou du restaurant La Base jusqu’au Village des associations

• Horaires de 10h30 à 12h15 et de 14h à 16h .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie

English : Village des associations

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village des associations Vernon a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération