Village des assos aux chiffs Morlaix
Village des assos aux chiffs Morlaix samedi 22 novembre 2025.
Village des assos aux chiffs
74 Route de Callac Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
VILLAGE DES ASSOS aux chiffs’
Les associations du Collectif la Maison du Monde vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs actions
de solidarité au cœur de la ressourcerie des Chiffs.
Stands, ateliers, buffet, venez à leurs rencontres !
Les Chiffonniers de la joie, 74 route de Callac, Morlaix –
Horaires habituels Gratuit. Organisé par le Collectif la Maison du Monde et les Chiffonniers de la Joie. .
74 Route de Callac Morlaix 29600 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Village des assos aux chiffs Morlaix a été mis à jour le 2025-11-17 par OT BAIE DE MORLAIX