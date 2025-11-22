Village des assos aux chiffs Morlaix

Village des assos aux chiffs

74 Route de Callac Morlaix Finistère

VILLAGE DES ASSOS aux chiffs’

Les associations du Collectif la Maison du Monde vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs actions

de solidarité au cœur de la ressourcerie des Chiffs.

Stands, ateliers, buffet, venez à leurs rencontres !

Horaires habituels Gratuit. Organisé par le Collectif la Maison du Monde et les Chiffonniers de la Joie. .

74 Route de Callac Morlaix 29600 Finistère Bretagne

