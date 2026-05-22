VILLAGE DES DIVERSITÉS CULTURELLES Place de la Daurade Toulouse

Toulouse

VILLAGE DES DIVERSITÉS CULTURELLES

Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez fêter la diversité en bord de Garonne !

Dans le cadre de l’ouverture du Mois du Monde 2026 et à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle, venez rencontrer de nombreuses associations qui vous invitent à découvrir des cultures du monde et à vous sensibiliser aux enjeux des diversités culturelles.

Tout au long de la journée, profitez d’un programme riche et convivial mêlant animations, ateliers, expositions et moments musicaux, favorisant la rencontre, le dialogue et le partage interculturel. .

Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and celebrate diversity on the banks of the Garonne!

L’événement VILLAGE DES DIVERSITÉS CULTURELLES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE