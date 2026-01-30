Village des Enfants route des Anses Port-des-Barques
samedi 14 février 2026.
Village des Enfants
route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Plongez au cœur des vacances dans une ambiance joyeuse et familiale.
.
route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 contact@comitedesfetesdelestuaire.com
English : Children’s Village
Immerse yourself in the holiday spirit in a cheerful, family-friendly atmosphere.
L’événement Village des Enfants Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan