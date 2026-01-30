Village des Enfants route des Anses Port-des-Barques

Village des Enfants

route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Plongez au cœur des vacances dans une ambiance joyeuse et familiale.

.

route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 contact@comitedesfetesdelestuaire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Children’s Village

Immerse yourself in the holiday spirit in a cheerful, family-friendly atmosphere.

L’événement Village des Enfants Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan