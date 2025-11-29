Village des enfants pour les fêtes de fin d’année Place Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Village des enfants pour les fêtes de fin d’année

Du 29/11 au 17/12/2025 le mercredi et les week-ends.

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00.

Du 20/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-20

Des animations spécialement conçues pour les enfants, dans un village dédié à l’occasion des fêtes de fin d’année.Enfants

Vous voulez vivre la féérie du Noël Marseillais en famille ? Le Village des enfants attend les plus jeunes sur la place Bargemon !



Animations maquillage, ateliers de fabrication de décorations de Noël, chalet du Père Noël, bulles ludiques… de quoi ravir petits et grands.



Ouverture dès le samedi 29 novembre à 11h00.



Horaires d’ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00 du 29 novembre au 20 décembre, puis tous les jours sur les vacances scolaires du 20 décembre au 4 janvier (mêmes horaires)



Information PMR et accessibilité:



Lieu accessible PMR

Transports en commun ligne 60, 82S et 83 arrêts Hôtel de ville et Quai du Port

Parkings à proximité parking public Q Park Vieux-Port Centre ville (place Jules Verne passage Pentecontore 13002 Marseille 04 91 91 91 00 www.q-park.fr) .

Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Activities specially designed for children, in a village dedicated to the festive season.

German :

Speziell auf Kinder zugeschnittene Animationen in einem eigenen Dorf anlässlich der Weihnachtsfeiertage.

Italiano :

Attività pensate appositamente per i bambini, in un villaggio dedicato alle festività.

Espanol :

Actividades especialmente diseñadas para los niños, en un pueblo dedicado a las fiestas.

L’événement Village des enfants pour les fêtes de fin d’année Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Ville de Marseille