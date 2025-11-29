Village des enfants pour les fêtes de fin d’année Place Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement
Village des enfants pour les fêtes de fin d’année Place Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement samedi 29 novembre 2025.
Village des enfants pour les fêtes de fin d’année
Du 29/11 au 17/12/2025 le mercredi et les week-ends.
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00.
Du 20/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-20
Des animations spécialement conçues pour les enfants, dans un village dédié à l’occasion des fêtes de fin d’année.Enfants
Vous voulez vivre la féérie du Noël Marseillais en famille ? Le Village des enfants attend les plus jeunes sur la place Bargemon !
Animations maquillage, ateliers de fabrication de décorations de Noël, chalet du Père Noël, bulles ludiques… de quoi ravir petits et grands.
Ouverture dès le samedi 29 novembre à 11h00.
Horaires d’ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00 du 29 novembre au 20 décembre, puis tous les jours sur les vacances scolaires du 20 décembre au 4 janvier (mêmes horaires)
Information PMR et accessibilité:
Lieu accessible PMR
Transports en commun ligne 60, 82S et 83 arrêts Hôtel de ville et Quai du Port
Parkings à proximité parking public Q Park Vieux-Port Centre ville (place Jules Verne passage Pentecontore 13002 Marseille 04 91 91 91 00 www.q-park.fr) .
Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Activities specially designed for children, in a village dedicated to the festive season.
German :
Speziell auf Kinder zugeschnittene Animationen in einem eigenen Dorf anlässlich der Weihnachtsfeiertage.
Italiano :
Attività pensate appositamente per i bambini, in un villaggio dedicato alle festività.
Espanol :
Actividades especialmente diseñadas para los niños, en un pueblo dedicado a las fiestas.
L’événement Village des enfants pour les fêtes de fin d’année Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Ville de Marseille