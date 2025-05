Village des Hermines – Sens-de-Bretagne, 18 mai 2025 11:00, Sens-de-Bretagne.

Ille-et-Vilaine

Village des Hermines 12 Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Le Village des Hermines Marché de producteurs et du savoir-faire breton accueille des producteurs et des artisans locaux. Leur point commun, la Bretagne. Vous y découvrir des créateurs de bijoux, un bouquiniste d’occasion et un disquaire d’occasion tous deux spécialisés Bretagne, un artisan confiseur, une crocheteuse, un céramiste, un potier, une teinturière et beaucoup plus.

Organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2025. .

12 Rue de la Madeleine

Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03

