Village des lutins Secteur des écoles Lanton vendredi 19 décembre 2025.

Secteur des écoles Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

2025-12-19

La ville de Lanton organise sa 2ème édition du Village des Lutins le vendredi 19 décembre et le samedi 20 décembre.

Programme et horaires à venir .

Secteur des écoles Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

