Village des Mobilités 2025 Bourges
Village des Mobilités 2025 Bourges mercredi 17 septembre 2025.
Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-17 18:00:00
Date(s) :
2025-09-17
Participez à la 4ème édition du Village des Mobilités, une journée festive et conviviale placée sous le signe du partage, de la découverte et du mouvement !
Porté par AggloBus, cet événement festif met en lumière les solutions de transport durable et vous invite à découvrir, tester et réinventer vos déplacements de demain.
Un rendez-vous incontournable autour de la mobilité douce ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 99 99 info@agglobus.com
English :
Take part in the 4th Mobility Village, a festive and convivial day of sharing, discovery and movement!
German :
Nehmen Sie an der 4. Ausgabe des Village des Mobilités teil, einem festlichen und geselligen Tag im Zeichen des Teilens, der Entdeckung und der Bewegung!
Italiano :
Partecipate al 4° Mobility Village, una giornata di festa e di amicizia all’insegna della condivisione, della scoperta e del movimento!
Espanol :
Participe en la 4ª Aldea de la Movilidad, una jornada festiva y acogedora para compartir, descubrir y moverse
L’événement Village des Mobilités 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-09-13 par OT BOURGES