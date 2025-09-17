Village des Mobilités 2025 Bourges

Village des Mobilités 2025 Bourges mercredi 17 septembre 2025.

Village des Mobilités 2025

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Participez à la 4ème édition du Village des Mobilités, une journée festive et conviviale placée sous le signe du partage, de la découverte et du mouvement !

Porté par AggloBus, cet événement festif met en lumière les solutions de transport durable et vous invite à découvrir, tester et réinventer vos déplacements de demain.

Un rendez-vous incontournable autour de la mobilité douce ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 99 99 info@agglobus.com

English :

Take part in the 4th Mobility Village, a festive and convivial day of sharing, discovery and movement!

German :

Nehmen Sie an der 4. Ausgabe des Village des Mobilités teil, einem festlichen und geselligen Tag im Zeichen des Teilens, der Entdeckung und der Bewegung!

Italiano :

Partecipate al 4° Mobility Village, una giornata di festa e di amicizia all’insegna della condivisione, della scoperta e del movimento!

Espanol :

Participe en la 4ª Aldea de la Movilidad, una jornada festiva y acogedora para compartir, descubrir y moverse

