Village des santons Kiosque à musique Salon-de-Provence

Village des santons

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 18h. Kiosque à musique 33 Place des Martyrs de la Résistance Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les santons n’auront plus de secrets pour vous !Enfants

Organisé par l’association Fêtes et Culture, ce Village propose de multiples activités ludiques sur ces petits personnages incontournables des ateliers de fabrication de santons, de peinture sur santons, de dessins pour les tout petits et un stand de vente d’une santonnière salonaise.



A cela s’ajoute un atelier de fabrication d’objets de Noël, une ferme pédagogique, des promenades à dos d’ânes, une exposition sur les anciens métiers de l’artisanat mais aussi des groupes folkloriques. Et pour les gourmands, un stand propose des crêpes, du chocolat chaud et du vin chaud.



Gratuit .

Kiosque à musique 33 Place des Martyrs de la Résistance Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

Santons will hold no secrets for you!

