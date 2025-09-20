Village des santons Village des Santons Aubagne

Village des santons 20 et 21 septembre Village des Santons Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition photos Les cheminées, campanile, mas, bastides, oratoires et pigeonniers d’Aubagne… dans le village .
L’architecture provençale vous sera contée à travers des lectures et visites thématiques du village – 10h et 15h. Atelier tout public mené par Muriel Bouchier et Valérie Lalut.

Village des Santons 16 avenue Antide Boyer 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Vassala Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne