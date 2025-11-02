Village des saveurs de Noël Place du Général de Gaule Saujon
Village des saveurs en coeur de ville pour déguster des produits de Noël au coin du feu dans une ambiance chaleureuse et festive
Place du Général de Gaule Place de l’église Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
English :
A village of flavours in the heart of town, where you can taste Christmas products by the fireside in a warm and festive atmosphere
German :
Dorf der Genüsse im Herzen der Stadt, um Weihnachtsprodukte am Kamin in einer warmen und festlichen Atmosphäre zu probieren
Italiano :
Un villaggio di sapori nel cuore della città, dove si possono degustare prodotti natalizi accanto al fuoco in un’atmosfera calda e festosa
Espanol :
Un pueblo de sabores en el corazón de la ciudad, donde podrá degustar productos navideños junto a la chimenea en un ambiente cálido y festivo
