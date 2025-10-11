Village des Sciences 2025 Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy

Village des Sciences 2025 Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy samedi 11 octobre 2025.

Village des Sciences 2025

Faculté des Sciences et Technologies Boulevard des Aiguillettes Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 13:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Village des Sciences 2025 explorez les multiples formes d’intelligence

Curieux, passionnés ou simples promeneurs le Village des Sciences revient sur le campus de Vandœuvre-lès-Nancy pour une après-midi festive et pleine de découvertes !

Événement gratuit et sans inscription, offrant à tous une immersion ludique et interactive dans le monde scientifique.

Cette année, la Fête de la Science vous invite à explorer le thème Intelligence(s) sous toutes ses formes. Humaine, animale, végétale, collective ou artificielle l’intelligence se cache partout, des cellules aux robots, des forêts aux ordinateurs. Venez l’expérimenter, la questionner et la comprendre à travers des animations originales.

Au programme

– Plus de 50 stands et ateliers interactifs pour tester, manipuler, expérimenter

– Expositions, démonstrations et projections

– Escape games et expériences ludiques pour petits et grands

– Conférences et débats pour échanger avec chercheurs et étudiants

Sciences naturelles, robotique, espace, environnement, science-fiction, linguistique… il y en aura pour tous les goûts !

Infos pratiques

– Ouvert à tous, sans inscription

– Faculté des Sciences et Technologies, Boulevard des Aiguillettes, Vandœuvre-lès-Nancy

– Restauration possible sur place

– Parkings à proximitéTout public

English :

Village des Sciences 2025: explore the many forms of intelligence

Whether you’re curious, an enthusiast or just a stroller, the Village des Sciences returns to the Vand?uvre-lès-Nancy campus for a festive afternoon full of discoveries!

This free, no-registration event offers everyone a fun, interactive immersion in the world of science.

This year, the Fête de la Science invites you to explore the theme of Intelligence(s) in all its forms. Human, animal, plant, collective or artificial: intelligence lurks everywhere, from cells to robots, from forests to computers. Come and experience it, question it and understand it through original activities.

On the program:

– More than 50 stands and interactive workshops to test, manipulate and experiment

– Exhibitions, demonstrations and projections

– Escape games and fun experiments for young and old alike

– Conferences and debates with researchers and students

Natural sciences, robotics, space, the environment, science fiction, linguistics? there’s something for everyone!

Practical info

– Open to all, no registration required

– Faculté des Sciences et Technologies, Boulevard des Aiguillettes, Vand?uvre-lès-Nancy

– Catering available on site

– Nearby parking lots

German :

Village des Sciences 2025: Erforschen Sie die vielfältigen Formen der Intelligenz

Neugierige, Begeisterte oder einfache Spaziergänger: Das Wissenschaftsdorf kehrt auf den Campus von Vand?uvre-lès-Nancy zurück, um einen festlichen Nachmittag voller Entdeckungen zu verbringen!

Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung und bietet allen die Möglichkeit, spielerisch und interaktiv in die Welt der Wissenschaft einzutauchen.

Die diesjährige Fête de la Science lädt Sie ein, das Thema Intelligenz(en) in all ihren Formen zu erforschen. Ob menschlich, tierisch, pflanzlich, kollektiv oder künstlich: Intelligenz versteckt sich überall, von Zellen bis zu Robotern, von Wäldern bis zu Computern. Erleben, hinterfragen und verstehen Sie sie in originellen Animationen.

Auf dem Programm stehen:

– Mehr als 50 Stände und interaktive Workshops zum Testen, Manipulieren und Experimentieren

– Ausstellungen, Vorführungen und Projektionen

– Escape Games und spielerische Experimente für Groß und Klein

– Konferenzen und Debatten, um sich mit Forschern und Studenten auszutauschen

Naturwissenschaften, Robotik, Weltraum, Umwelt, Science-Fiction, Linguistik… für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Praktische Informationen

– Offen für alle, keine Anmeldung erforderlich!

– Fakultät für Wissenschaft und Technologie, Boulevard des Aiguillettes, Vand?uvre-lès-Nancy

– Verpflegung vor Ort möglich

– Parkplätze in der Nähe

Italiano :

Village des Sciences 2025: esplorare le molteplici forme di intelligenza

Che siate curiosi, appassionati o semplici passeggiatori, il Villaggio delle Scienze torna al campus di Vand?uvre-lès-Nancy per un pomeriggio di festa pieno di scoperte!

Si tratta di un evento gratuito e senza obbligo di registrazione, che offre a tutti un modo divertente e interattivo per immergersi nel mondo della scienza.

Quest’anno, la Fête de la Science vi invita a esplorare il tema delle Intelligenze in tutte le loro forme. Umana, animale, vegetale, collettiva o artificiale: l’intelligenza si nasconde ovunque, dalle cellule ai robot, dalle foreste ai computer. Venite a provarla, a interrogarla e a comprenderla attraverso attività originali.

In programma:

– Oltre 50 stand e laboratori interattivi per testare, manipolare e sperimentare

– Mostre, dimostrazioni e proiezioni

– Giochi di fuga ed esperimenti divertenti per grandi e piccini

– Conferenze e dibattiti con ricercatori e studenti

Scienze naturali, robotica, spazio, ambiente, fantascienza, linguistica: ce n’è per tutti i gusti!

Informazioni pratiche

– Aperto a tutti, senza obbligo di registrazione

– Facoltà di Scienze e Tecnologie, Boulevard des Aiguillettes, Vand?uvre-lès-Nancy

– Ristorazione disponibile sul posto

– Parcheggi nelle vicinanze

Espanol :

Village des Sciences 2025: explorar las múltiples formas de inteligencia

Tanto si eres un curioso, un entusiasta o un simple paseante, la Aldea de las Ciencias vuelve al campus de Vandèuvre-lès-Nancy para una tarde festiva llena de descubrimientos

Se trata de un evento gratuito y sin inscripción, que ofrece a todo el mundo una forma divertida e interactiva de sumergirse en el mundo de la ciencia.

Este año, la Fiesta de la Ciencia le invita a explorar el tema de la(s) Inteligencia(s) en todas sus formas. Humana, animal, vegetal, colectiva o artificial: la inteligencia se esconde en todas partes, de las células a los robots, de los bosques a los ordenadores. Venga a probarla, cuestionarla y comprenderla a través de actividades originales.

En el programa:

– Más de 50 stands y talleres interactivos para probar, manipular y experimentar

– Exposiciones, demostraciones y proyecciones

– Juegos de escape y experimentos divertidos para grandes y pequeños

– Conferencias y debates con investigadores y estudiantes

Ciencias naturales, robótica, espacio, medio ambiente, ciencia ficción, lingüística… ¡hay para todos los gustos!

Información práctica

– Abierto a todos, sin inscripción previa

– Faculté des Sciences et Technologies, Boulevard des Aiguillettes, Vandèvre-lès-Nancy

– Restauración in situ

– Aparcamientos cercanos

